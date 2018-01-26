Жителя Вологды подозревают в истязании девятилетнего сына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Уголовное дело об истязании несовершеннолетнего возбудили в отношении 34-летнего жителя Вологды, которого подозревают в систематическом избиении и запугивании 9-летнего сына, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

"По версии следствия, в городе Вологде в августе-сентябре 2017 года 34-летний мужчина систематически причинял побои и запугивал совместно проживающего с ним 9-летнего сына. По данным следствия, мужчина, таким образом, применял насильственные методы воспитания, не менее 5 раз применяя силу к ребенку", — говорится в сообщении.

Мальчик скрывал происходящее и лишь спустя несколько месяцев рассказал об этом знакомой женщине. Ребенок из семьи был незамедлительно изъят.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "истязание".

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучаются условия воспитания потерпевшего, а также других несовершеннолетних детей в семье. В ходе следствия будет также дана юридическая оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства и иных органов профилактики, отмечается в сообщении.