Бе-200, летевший на поиски судна в Японском море, застрял в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Самолет МЧС Бе-200, который вылетел из Красноярска в Приморье на поиски пропавшего судна "Восток", застрял в Хабаровске из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель СибРЦ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли 2 спасжилета, 2 спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

В пятницу на поисках работали самолет МЧС Бе-200, вертолет МЧС Ми-8, самолет ТОФ Ан-26, два судна. Утром в пятницу из Красноярска вылетел еще один Бе-200, по пути он совершил посадку.

"Бе-200 сел в Хабаровске и пока не может вылететь по метеоусловиям – там сильный ветер. Когда диспетчеры разрешат вылет, неизвестно, будет зависеть от погоды", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что авиация на сегодня закончила работу в месте поисков. Спасательное судно "Спасатель Заборщиков" и судно Fesco "Диомид" будут работать и ночью.