Шейхаметов отказался давать показания в Мосгорсуде по делу Максименко

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Предприниматель Олег Шейхаметов, освобожденный от ответственности за дачу взятки, отказался давать показания в Мосгорсуде по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я отказываюсь от дачи показаний, хочу воспользоваться статьей 51 Конституции РФ. Прошу огласить мои показания, данные на следствии", — сказал Шейхаметов в суде.

Судья Олег Музыченко огласил несколько документов из материалов дела, из которых следует, что Шейхаметов 4 августа 2017 года написал явку с повинной по факту передачи взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Также судья огласил показания бизнесмена от 23 января прошлого года, в которых Шейхаметов рассказал, что с Итальянцем знаком и дружит давно, про "вора в законе" Шакро Молодого "слышал, но не знаком", также не знаком с Максименко, его бывшим заместителем Александром Ламоновым, бывшим первым заместителем главы ГСУСК Москвы Денисом Никандровым, экс-главой следственного управления по ЦАО СК Москвы Алексеем Крамаренко. "Отрицал, что предпринимал какие-либо действия для переквалификации обвинения Кочуйкову", — огласил судья показания Шейхаметова.

Из других показаний бизнесмена, данных им после оформления явки с повинной, следует, что он через адвоката Итальянца Евгения Устина встретился с экс-сотрудником МВД Евгением Суржиковым, который был очевидцем перестрелки с участием Кочуйкова.

"В конце февраля (2016 года) Суржиков заявил, что есть возможность оказать помощь Кочуйкову, и сказал, что за решение вопроса по переквалификации нужно передать 500 тысяч долларов в наличной форме", — огласил материалы судья Музыченко, из которых также следует, что указанная сумма была передана Суржикову в ресторане "Якитория" в Москве.

Затем, как следует из показаний Шейхаметова, в июне 2016 года Суржиков сообщил, что "произошла накладка" — после освобождения Кочуйкова он снова был задержан, после этого они больше не встречались.

Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Итальянца и освобождение его из СИЗО. С тех пор обвиняемые находятся под стражей, но до суда дело дошло лишь в отношении одного офицера — Максименко. В отношении двух других расследование продолжается.