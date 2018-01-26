Во Владимире вынесли приговор по делу о продаже данных об умерших

ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости. Суд во Владимире приговорил к трем годам колонии строгого режима бывшего сотрудника полиции, который продавал ритуальной организации данные об умерших гражданах и их родственниках, сообщает в пятницу прокуратура региона.

"Установлено, что… с марта по июнь 2017 года Г. не менее 19 раз сообщал служебные (данные), полученные им при исполнении служебных обязанностей, о фактах смерти граждан, месте нахождения их трупов, контактных данных родственников умерших, поступившие в дежурную часть, для последующей передачи указанной информации генеральному директору ООО "Владимирская ритуальная компания"…, тем самым разглашая служебную информацию", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, полицейский получал через посредника 4 или 5 тысяч рублей за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг по полученной от него информации. Всего страж порядка "заработал" 94 тысячи рублей.

Кроме того, выяснилось, что полицейский осенью 2016 года в подвале многоэтажного дома обнаружил около 300 патронов, пригодных для стрельбы, которые хранил у себя дома в сейфе, пока их не изъяли во время обыска. Вину в преступлениях мужчина признал в полном объеме.

В отношении 31-летнего жителя Владимира, занимавшего должность начальника смены дежурной части управления МВД России области, было возбуждено дело по статьям "Получение взятки должностным лицом" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов". Максимальное наказание данных статей — до 10 лет лишения свободы.

"Суд назначил Г. наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщает прокуратура. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.