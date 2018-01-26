Спасатели рассказали о поисках судна "Восток" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Спасатели обследовали 7,2 тысячи квадратных километров морской акватории во время поисков пропавшего в Японском море судне "Восток", сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Рыболовецкое судно не выходит на связь в Приморье с 25 января после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту.

"С нарастающим итогом обследовано 7286 квадратных километров морской акватории, из которых – 5825 авиацией и 1461 морскими судами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселке Славянка Хасанского района в круглосуточном режиме дежурят бригады медицинских работников.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".