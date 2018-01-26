Спасатели рассказали о поисках судна "Восток" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Спасатели обследовали 7,2 тысячи квадратных километров морской акватории во время поисков пропавшего в Японском море судне "Восток", сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
"С нарастающим итогом обследовано 7286 квадратных километров морской акватории, из которых – 5825 авиацией и 1461 морскими судами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в поселке Славянка Хасанского района в круглосуточном режиме дежурят бригады медицинских работников.
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".