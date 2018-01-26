Полицейские в последние секунды спасли крымчанку от самоубийства

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Полицейский в Симферополе повредил ногу и несколько дней проходил лечение после спасения местной жительницы от самоубийства, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Отмечается, что экипаж батальона патрульно-постовой службы во время патрулирования обслуживаемой территории заметил женщину, готовившуюся совершить суицид, спасти ее удалось в последний момент.

"В ходе спасения крымчанки старший сержант полиции Эмир Ягъяев повредил ногу. Несколько дней он проходил лечение, но в настоящее время снова приступил к исполнению служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что личному составу подразделения 123-го экипажа батальона патрульно-постовой службы объявлена благодарность за профессионализм и спасение жизни женщины.

Отмечается также, что после спасения 41-летнюю женщину передали медикам.

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