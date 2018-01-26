СК возбудил дело после смерти двух детей при пожаре на западе Москвы

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам после гибели маленьких детей в результате пожара на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Ранее в ГУМЧС России по Москве сообщили, что спасатели эвакуировали двух детей из горящей квартиры на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу улица 50-летия Октября, дом 27, корпус 2.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "причинение смерти по неосторожности двум лицам", — сказала она.

По ее словам, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, детей 2012 и 2015 годов рождения, отравившихся продуктами горения, спасти не удалось.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.