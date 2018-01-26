В Бийске во время пожара в приюте погибли более тридцати животных

БАРНАУЛ, 26 янв — РИА Новости. Три десятка собак и кошек погибли при пожаре в приюте для животных "Преданность" в Бийске, сообщил РИА Новости представитель организации.
Волонтеры начали экстренный сбор денег на тепловые пушки и ремонт здания. Жителей города призывают помочь с кормлением и содержанием животных.
По данным МЧС, пожар вспыхнул в 2:47 по местному времени (22:47 мск), через 13 минут его локализовали. В тушении участвовали восемь пожарных и две единицы техники.
Минувшая ночь в Алтайском крае стала самой холодной за последнее время — столбик термометра опустился до минус 45.