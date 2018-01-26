В Бийске во время пожара в приюте погибли более тридцати животных

На месте пожара в приюте для животных Преданность в Бийске

На месте пожара в приюте для животных Преданность в Бийске

БАРНАУЛ, 26 янв — РИА Новости. Три десятка собак и кошек погибли при пожаре в приюте для животных "Преданность" в Бийске, сообщил РИА Новости представитель организации.

"Возгорание произошло минувшей ночью. Погибли 25 кошек и шесть собак, это произошло из-за обрушения части здания. Остальные животные пострадали от воздействия угарного газа, сейчас им оказывается необходимая помощь", — сказал представитель приюта.

Волонтеры начали экстренный сбор денег на тепловые пушки и ремонт здания. Жителей города призывают помочь с кормлением и содержанием животных.

По данным МЧС, пожар вспыхнул в 2:47 по местному времени (22:47 мск), через 13 минут его локализовали. В тушении участвовали восемь пожарных и две единицы техники.

Минувшая ночь в Алтайском крае стала самой холодной за последнее время — столбик термометра опустился до минус 45.