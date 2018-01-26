В Ростовской области две лжецелительницы "сняли порчу" за 4 миллиона рублей

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ростовские правоохранители арестовали двух псевдоцелительниц, обещавших 12 пенсионерам снять с них порчу, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники ГУ МВД России по Ростовской области задержали двух женщин, подозреваемых в совершении серии мошенничеств… Установлено, что 59-летняя жительница Азовского района, действуя по предварительному сговору с 36-летней жительницей города Гуково, под предлогом снятия порчи похитили у граждан пожилого возраста около четырех миллионов рублей. От их неправомерных действий пострадали 12 пенсионеров", — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество"; женщины, ранее судимые за аналогичные преступления, арестованы.