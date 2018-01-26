ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Полиция провела проверку по сообщениям СМИ о местной жительнице, которая проживала вместе с двумя детьми в антисанитарных условиях в организованном ею приюте для животных под Хабаровском, женщина привлечена к административной ответственности, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, женщина с двумя детьми проживала в заброшенном промышленном здании на окраине города Вяземский под Хабаровском. Они жили в антисанитарных условиях в одном помещении с большим количеством животных, в том числе с козами и конями.

"По результатам поверки женщина привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. В настоящее время женщина вместе с детьми переехала в частный дом в Хабаровске. Управлением образования города оказано содействие по зачислению детей в образовательное учреждение", — говорится в сообщении.

О ситуации в семье проинформированы уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае и заместитель председателя правительства Хабаровского края. Участковые полиции по делам несовершеннолетних продолжат работу с этой семьей.

Как пояснили в УМВД, возраст детей 12 и 17 лет. До переселения в приют, у женщины был частный дом в Хабаровске. В настоящее время за животными в приюте присматривают ее знакомые.