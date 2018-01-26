НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв – РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом по обвинению в убийстве врача-травматолога больницы скорой медицинской помощи, сообщает в пятницу СУ СК по республике.
По информации следственного управления, потерпевший являлся доктором медицинских наук, профессором Чувашского государственного университета, заслуженным деятелем науки Чувашской Республики, совмещал преподавательскую и лечебную деятельность.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Новочебоксарска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено, добавляет СУ СК.
Следственное управление также отмечает, что обвиняемый "своего отношения к предъявленному обвинению не выразил, отказавшись давать показания".