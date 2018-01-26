НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв – РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом по обвинению в убийстве врача-травматолога больницы скорой медицинской помощи, сообщает в пятницу СУ СК по республике.

Ранее сообщалось, что 15 июня прошлого года в своем служебном кабинете больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах было найдено тело 80-летнего врача-травматолога. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть носит криминальный характер. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления был задержан его знакомый, который уже привлекался к уголовной ответственности за хищения.

По информации следственного управления, потерпевший являлся доктором медицинских наук, профессором Чувашского государственного университета, заслуженным деятелем науки Чувашской Республики, совмещал преподавательскую и лечебную деятельность.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Новочебоксарска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 14 июня между злоумышленником и потерпевшим произошла ссора, возникшая "на почве личных неприязненных отношений в связи с совместной организацией деятельности общества с ограниченной ответственностью, соучредителями которого они являлись". В ходе конфликта, по информации следственного управления, обвиняемый нанес врачу "руками, ногами и металлическим стулом не менее 32 ударов в область головы, грудной клетки и по другим частям тела, а затем сдавил потерпевшему металлическим стулом шею, перекрыв тем самым доступ воздуха для дыхания". В результате от механической асфиксии тот скончался на месте, а обвиняемый скрылся, уточняет ведомство.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено, добавляет СУ СК.

Следственное управление также отмечает, что обвиняемый "своего отношения к предъявленному обвинению не выразил, отказавшись давать показания".