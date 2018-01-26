Жителя Ставрополья задержали по подозрению в убийстве 20-летней давности

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве, совершенном более 20 лет назад, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным следствия, вечером 21 июня 1996 года возле одного из продуктовых магазинов в селе Шпаковском у подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с незнакомым ему молодым человеком возникла ссора из-за малозначительного повода.

"В ходе конфликта мужчина дважды ударил ножом в грудь и спину потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся и был объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

По данным следователей, подозреваемый длительное время скрывался на территории иностранного государства, откуда 3 года назад вернулся в Россию и проживал в Георгиевском районе Ставропольского края.

"Благодаря конструктивному взаимодействию следователя следственного комитета и оперативных сотрудников полиции местонахождение мужчины установлено, он доставлен к инициатору розыска для участия в производстве следственных действий", — уточняет ведомство.