Мосгорсуд признал законным возврат прокурору дела экс-сенатора Фетисова

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда признал законным решение о возвращении в прокуратуру дела бывшего владельца "Моего банка" и экс-сенатора Глеба Фетисова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Президиум постановление о возврате дела в прокуратуру оставил без измерения, кассационное представление прокурора — без удовлетворения", — сказали в пресс-службе.

Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко ранее отказалась рассматривать дело Фетисова, указав, что на стадии следствия были допущены нарушения, которые препятствуют его рассмотрению по существу. Это решение вступило в законную силу. Однако Генпрокуратуры подала кассационный протест.

Таким образом, президиум отклонил протест, в котором представитель Генпрокуратуры просил передать дело в суд для рассмотрения по существу.

Как пояснял ранее адвокат Александр Гофштейн, из обвинительного заключения непонятно, "в чем обвиняют Фетисова и на основании каких документов принят вывод о виновности". По его словам, "ни один вкладчик банка не остался обиженным или неудовлетворенным. Все претензии были удовлетворены по доброй воле Фетисова".

Фетисов не признает вину, но погасил все задолженности банка.

По данным Генпрокуратуры, Фетисов обвиняется в организации хищения имущества "Моего банка", совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).

По данным предварительного следствия, экс-глава "Моего Банка" Кира Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах растратили 1,96 миллиарда рублей, принадлежащих кредитной организации. Из-за этого банк не смог "удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству".