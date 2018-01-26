Мосгорсуд признал законным возврат прокурору дела экс-сенатора Фетисова

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда признал законным решение о возвращении в прокуратуру дела бывшего владельца "Моего банка" и экс-сенатора Глеба Фетисова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Президиум постановление о возврате дела в прокуратуру оставил без измерения, кассационное представление прокурора — без удовлетворения", — сказали в пресс-службе.
Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко ранее отказалась рассматривать дело Фетисова, указав, что на стадии следствия были допущены нарушения, которые препятствуют его рассмотрению по существу. Это решение вступило в законную силу. Однако Генпрокуратуры подала кассационный протест.
Таким образом, президиум отклонил протест, в котором представитель Генпрокуратуры просил передать дело в суд для рассмотрения по существу.
Фетисов не признает вину, но погасил все задолженности банка.
По данным Генпрокуратуры, Фетисов обвиняется в организации хищения имущества "Моего банка", совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).
По данным предварительного следствия, экс-глава "Моего Банка" Кира Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах растратили 1,96 миллиарда рублей, принадлежащих кредитной организации. Из-за этого банк не смог "удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству".