Минтруд назвал число чиновников, наказанных за коррупцию за девять месяцев

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Данные мониторинга министерства труда и социальной защиты РФ, полученные в рамках проекта "Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности", показали, что за девять месяцев 2017 года к ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено более 1,3 тысячи госслужащих из контрольно-надзорных органов, сообщается на официальном сайте Минтруда России.
18.6%Большими реальными сроками
32.0%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.2%Запретом занимать руководящие должности
22.6%Разве что высшая мера поможет
23.6%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Госслужащие привлекались к уголовной ответственности за получение взятки, превышение должностных полномочий, внесение ложных сведений в официальные документы.
По итогам проекта был сделан вывод, что реформа контрольной и надзорной деятельности, запущенная в 2017 году, уже показала положительные результаты.
"Но для дальнейшей минимизации коррупционных рисков нам требуется решить еще очень много вопросов, что потребует усилий как со стороны контрольно-надзорных органов, так и со стороны министерства", — отметил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.