Минтруд назвал число чиновников, наказанных за коррупцию за девять месяцев

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Данные мониторинга министерства труда и социальной защиты РФ, полученные в рамках проекта "Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности", показали, что за девять месяцев 2017 года к ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено более 1,3 тысячи госслужащих из контрольно-надзорных органов, сообщается на официальном сайте Минтруда России.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.6% Большими реальными сроками

32.0% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

22.6% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"По данным мониторинга, за девять месяцев 2017 года к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено 1 тысяча 362 федеральных государственных служащих, из которых 1 тысяча 319 замещают должности федеральной государственной службы в территориальных органах и 43 — в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти", — приводится статистика в сообщении. Отмечается, что к дисциплинарной ответственности привлечены 1 тысяча 274 человека, к административной — 41, к уголовной — четыре.

Госслужащие привлекались к уголовной ответственности за получение взятки, превышение должностных полномочий, внесение ложных сведений в официальные документы.

По итогам проекта был сделан вывод, что реформа контрольной и надзорной деятельности, запущенная в 2017 году, уже показала положительные результаты.

"Но для дальнейшей минимизации коррупционных рисков нам требуется решить еще очень много вопросов, что потребует усилий как со стороны контрольно-надзорных органов, так и со стороны министерства", — отметил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.