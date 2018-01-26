В Омской области завели дело на фирму, продающую газ в баллонах

НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Следователи СК в Омской области, где этой зимой произошло сразу три трагических случая, связанных со взрывом газовых баллонов, возбудили уголовное дело в отношении работников одной из компаний, продающей газ населению, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"По материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УЭБиПК УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении работников коммерческого предприятия по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с осени 2017 года работники фирмы, расположенной в Советском округе Омска, осознавая общественную опасность своих действий, продавали потребителям сжиженный углеводородный газ в бытовых газовых баллонах в условиях, не отвечающих требованиям промышленной и пожарной безопасности.

"В декабре незаконная деятельность предприятия была пресечена сотрудниками полиции. Во время осмотра изъяты 229 баллонов емкостью 50 и 27 литров, подавляющее большинство из которых, по заключению специалиста, может представлять непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан при заправке их газом и дальнейшей эксплуатации", — отметили в управлении. Устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные лица.

Сразу три несчастных случая, связанные с газовыми баллонами произошли в последнее время в Омской области. Так, 23 декабря в десятиэтажной новостройке в Омске на 2-м Амурском проезде произошел взрыв газового баллона, пострадала женщина, обрушились две стенные панели дома. Также в Омске на улице 5-я Кордная 12 января из-за взрыва газового баллона произошел пожар, в котором пострадали восемь человек. Последний случай произошел 22 января в селе Седельниково, где из-за взрыва газового баллона при пожаре погибли пятеро детей.