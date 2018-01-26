В Уфе полиция разбирается в драке со стрельбой между водителями

УФА, 26 янв – РИА Новости. Полиция Уфы разбирается в дорожном конфликте между водителями легкового автомобиля и автобуса, которые в центре города устроили драку со стрельбой, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, конфликт между водителем легкового автомобиля и водителем маршрутного микроавтобуса произошел накануне в центре Уфы.

"По предварительным данным, между участниками дорожного движения возник конфликт, в результате которого они причинили друг другу телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены и обратились в полицию со встречными заявлениями в отношении друг друга. В настоящее время полиция проводит проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела, изъят травматический пистолет", — говорится в сообщении полиции.

СМИ сообщают, что дорожный конфликт между водителями попал на камеру видеорегистратора. Сообщается, что "посреди оживленной дороги, на глазах у множества очевидцев, водитель маршрутки дважды выстрелил в своего обидчика, ударившего по микроавтобусу ногой, после чего водитель легковушки, как ни в чем не бывало, достал биту и продолжил дорожную разборку".