Авиация приостановила поиски судна "Восток" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Авиация до утра приостановила облет территории в районе поисков пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Спасательное судно "Спасатель Заборщиков" и судно Fesco "Диомид" продолжают поиски, они будут работать и ночью. К сожалению, сегодня без результата <…>. В районе шторм, но завтра ожидаем некоторое улучшение погоды — не может же всегда штормить", — сказал собеседник агентства.

В операции участвуют самолет МЧС Бе-200, вертолет Ми-8, самолет Тихоокеанского флота Ан-26.

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По словам представителя Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, за два дня Бе-200 и Ми-8 обследовали площадь около 10 тысяч квадратных километров.

Что произошло

"Восток" держал курс из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области после ремонта. На борту было двадцать человек. Накануне около пяти утра по местному времени на судне сработал аварийный радиобуй, затем связь с ним пропала.

Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, ходит под российским флагом, судовладелец — "ДВ Флот", порт приписки — Невельск (Сахалинская область).