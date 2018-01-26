Авиация приостановила поиски судна "Восток" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Авиация до утра приостановила облет территории в районе поисков пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
"Спасательное судно "Спасатель Заборщиков" и судно Fesco "Диомид" продолжают поиски, они будут работать и ночью. К сожалению, сегодня без результата <…>. В районе шторм, но завтра ожидаем некоторое улучшение погоды — не может же всегда штормить", — сказал собеседник агентства.
В операции участвуют самолет МЧС Бе-200, вертолет Ми-8, самолет Тихоокеанского флота Ан-26.
По словам представителя Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, за два дня Бе-200 и Ми-8 обследовали площадь около 10 тысяч квадратных километров.
Что произошло
Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, ходит под российским флагом, судовладелец — "ДВ Флот", порт приписки — Невельск (Сахалинская область).