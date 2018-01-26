В Якутии учительницу начальных классов заподозрили в рукоприкладстве

ХАБАРОВСК, 26 янв – РИА Новости. Полиция Сунтарского района Якутии возбудила дело в отношении учительницы начальных классов местной школы, которую заподозрили в нанесении побоев ученице, не реагировавшей на ее замечания, сообщила прокуратура республики в пятницу.
"Прокуратура района направила материалы проверки следствию для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения группа дознания ОМВД России по Сунтарскому району возбудила дело по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Согласно уголовному кодексу, по этой статье предусматривается наказание от штрафа до 3 лет принудительных работ.