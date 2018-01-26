В Якутии учительницу начальных классов заподозрили в рукоприкладстве

ХАБАРОВСК, 26 янв – РИА Новости. Полиция Сунтарского района Якутии возбудила дело в отношении учительницы начальных классов местной школы, которую заподозрили в нанесении побоев ученице, не реагировавшей на ее замечания, сообщила прокуратура республики в пятницу.

Отмечается, что дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, поводом для которой стало обращение женщины о нанесении учительницей побоев ее 10-летней дочери. Как установлено прокуратурой, во время урока в четвертом классе девочка не реагировала на замечания учителя, и та ударила школьницу несколько раз по голове и оскорбила. Кроме того, установила прокуратура, подобный факт допущен учителем в отношении этой девочки и в прошлом учебном году.

"Прокуратура района направила материалы проверки следствию для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения группа дознания ОМВД России по Сунтарскому району возбудила дело по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Согласно уголовному кодексу, по этой статье предусматривается наказание от штрафа до 3 лет принудительных работ.