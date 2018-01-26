В Саратове при пожаре в доме пострадали три человека

САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Саратове, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в подвале жилого пятиэтажного дома на улице Пономарева, 11/11 поступило в четверг в 21.03 мск, и только спустя более часа возгорание локализовали. По данным МЧС, поскольку вход в подвал совмещен с основной лестничной клеткой, плотное задымление быстро распространилось по всему первому подъезду.

"Началась эвакуация жильцов. Людей выводили с помощью спасательных устройств с дыхательным аппаратом на сжатом воздухе, спасали с помощью ручных пожарных лестниц. Всего были эвакуированы 28 человек, спасены 18 человек. Для обследования состояния здоровья в лечебные учреждения были госпитализированы 35-летняя женщина и двое мужчин 44 и 80 лет", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 60 квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

На месте работали 30 человек личного состава от МЧС, девять единиц основной и специальной пожарной техники, а также все экстренные службы города.