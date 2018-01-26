На Эльбрусе возобновили поиски пропавших белорусских альпинистов

НАЛЬЧИК, 26 янв — РИА Новости. Спасатели утром в пятницу возобновили поиски на Эльбрусе двух альпинистов из Белоруссии, которые уже больше недели не выходят на связь, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Утром в четверг поступило сообщение, что не зарегистрированная у спасателей группа из двух альпинистов из Белоруссии с 17 января не выходит на связь. На поиски спортсменов на восточный склон Эльбруса выдвинулась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Вечером поиски были приостановлены из-за наступления темноты.

"В 9.40 мск поиски спортсменов возобновлены. Участие в них принимают десять спасателей на трех единицах техники", — сказал Беров.