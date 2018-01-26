В Приморье рассказали о последнем сеансе связи с пропавшим судном

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Пропавшее в Японском море судно "Восток" в последний раз выходило на связь за два часа до исчезновения, сообщает администрация Приморского края.
По данным спасателей, экипаж "Востока" связывался с теплоходом "Абакан". Аварийные сигналы тогда не подавались.
Что произошло
Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей, Приморского и Красноярского краев, а также Запорожья, Молдавии и Азербайджана.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, ходит под российским флагом, судовладелец — "ДВ Флот", порт приписки — Невельск (Сахалинская область).
Спасательная операция
Погода в этом районе сегодня ухудшилась: порывы ветра достигают 20 метров в секунду, высота волн — 4,5 метра, температура воздуха — 10-15 градусов мороза.
С 25 января в зоне, где ведутся поиски, действовало штормовое предупреждение о быстром обледенении. Оно остается в силе и продлится минимум до 27 января.