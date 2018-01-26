В Приморье рассказали о последнем сеансе связи с пропавшим судном

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Пропавшее в Японском море судно "Восток" в последний раз выходило на связь за два часа до исчезновения, сообщает администрация Приморского края.

По данным спасателей, экипаж "Востока" связывался с теплоходом "Абакан". Аварийные сигналы тогда не подавались.

Что произошло

"Восток" держал курс из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области после ремонта. На борту было двадцать человек. Накануне около пяти утра по местному времени на судне сработал аварийный радиобуй, затем связь с ним пропала.

Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей, Приморского и Красноярского краев, а также Запорожья, Молдавии и Азербайджана.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, ходит под российским флагом, судовладелец — "ДВ Флот", порт приписки — Невельск (Сахалинская область).

Спасательная операция

В спасательной операции участвуют и морские, и воздушные суда. Обследованы свыше пяти тысяч квадратных километров акватории. В зоне поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга и бытовой мусор.

Погода в этом районе сегодня ухудшилась: порывы ветра достигают 20 метров в секунду, высота волн — 4,5 метра, температура воздуха — 10-15 градусов мороза.

С 25 января в зоне, где ведутся поиски, действовало штормовое предупреждение о быстром обледенении. Оно остается в силе и продлится минимум до 27 января.