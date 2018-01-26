Кемеровские пожарные спасли из задымленного подъезда 15 человек

КЕМЕРОВО, 26 янв — РИА Новости. Кемеровские пожарные при возгорании в одном из многоквартирных домов эвакуировали из задымленных помещений на улицу 15 жильцов, медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает в пятницу ГУМЧС РФ по Кемеровской области.

Сообщение о пожаре в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило от хозяйки квартиры. К моменту прибытия подразделений МЧС из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы отправились на разведку.

"Из-за сильного задымления в подъезде, распространившегося с четвертого по восьмой этаж, требовалась немедленная эвакуация жильцов верхних этажей. Некоторые из них еще до приезда пожарных покинули свои квартиры. Огнеборцы провели поквартирный обход и с применением специальных спасательных устройств для защиты органов дыхания вывели на улицу 15 человек, среди них шесть детей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одновременно со спасением людей пожарные обнаружили источник возгорания и ликвидировали его в кратчайшие сроки. По оперативным данным, никто из спасённых в медицинской помощи не нуждался.

Специалисты предполагают, что возможной причиной произошедшего могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.