В МЧС рассказали о сценарии спасения пропавших рыбаков с помощью самолета

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Отправившийся из Красноярска в Приморье для поисков пропавшего судна "Восток" самолет МЧС Бе-200 при необходимости сядет на воду, чтобы подобрать экипаж, сообщает СибРЦ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли 2 спасжилета, 2 спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Всю ночь на месте работали два судна – спасатель и судно Fesco. Утром к ним присоединились вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС. Также в середине дня на месте начал работу самолет ТОФ АН-26. Также сообщалось, что из Красноярска вылетел самолет МЧС Бе-200.

"Бе-200, который в основном применяется при ликвидации природных пожаров, можно эффективно использовать и в поисковых работах на акваториях. При соответствующих метеоусловиях самолёт выполнит посадку прямо на воду, что позволяет оперативно оказать помощь терпящим бедствие, а приборы, которыми оснащён самолёт-амфибия, дают возможность вести более качественное наблюдение", — сообщил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России по авиации Андрей Груздов.

По данным спасателей, самолет вылетел в Приморье рано утром.

Сейчас в районе поиска температура воздуха минус 15, ветер до 17 м/с, высота волны 4-6 метров, видимость 300 метров. Поиски не прекращаются.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".