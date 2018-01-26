Владелец пропавшего судна оплатит семьям моряков перелет в Приморский край

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Владелец пропавшего в Японском море судна "Восток" готов оплатить семьям моряков перелет и проживание во Владивостоке, рассказал РИА Новости директор компании-владельца судна ООО "ДВ-Флот" Станислав Мальчевский.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту — 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Пока запросов таких не было, но если у родственников будут такие пожелания, то проблем нет. Мы приобретаем билеты, они прилетают туда, и находим им место, где они будут располагаться. Конечно, без проблем", — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Приморья окажут необходимую помощь семьям рыбаков с пропавшего судна "Восток", в том числе по размещению во Владивостоке приезжих с Сахалина.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".