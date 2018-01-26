На Сахалине восстановили электроснабжение девяти населенных пунктов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв — РИА Новости. Восстановлено энергоснабжение девяти населенных пунктов на Сахалине, нарушенное циклоном, сообщает в пятницу пресс-служба "Сахалинэнерго".

"В течение сегодняшнего дня (пятницы) энергетики восстановили электроснабжение сел Лесогорское, Тельновское, Надеждино, Бошняково Углегорского района, Новосибирское Холмского района, Урожайное, Новосёлово Томаринского района, Чир-Унвд и Иркир Тымовского района", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что по состоянию на 15.00 (05.00 мск) пятницы остаются частично обесточенными город Углегорск, поселок городского типа Шахтёрск Углегорского района, села Горнозаводск Невельского района и Ожидаево Холмского района.

Ремонтные работы на линиях электропередачи, поврежденных мощным циклоном, ведут 15 аварийно-восстановительных бригад: 44 человека и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на помощь энергетикам в Углегорский район, где продолжается сильная метель, направлены ремонтные бригады из Южно-Сахалинска.

По прогнозам синоптиков, улучшение погоды ожидается только в ночь на субботу. В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром и снегом, произошло четыре отключения линий электропередачи напряжением 35 кВ, а также 34 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.