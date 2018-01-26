Владелец рассказал об обеспеченности пропавшего судна средствами спасения

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Плотов и аварийно-спасательного имущества было достаточно на пропавшем в Японском море судне "Восток", рассказал РИА Новости директор компании-владельца судна ООО "ДВ-Флот" Станислав Мальчевский.
"Мне уже звонили родственники. Мы общаемся. На судне было и достаточное количество плотов, и аварийно-спасательного имущества. Все было в достаточном количестве, как это требуют нормы и правила", — рассказал собеседник агентства.
По словам Мальчевского, о компенсациях семьям говорить еще рано, ведь на данный момент идет поисково-спасательная операция, и официальной информации о том, что судно погибло, нет.
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".