Владелец рассказал об обеспеченности пропавшего судна средствами спасения

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Плотов и аварийно-спасательного имущества было достаточно на пропавшем в Японском море судне "Восток", рассказал РИА Новости директор компании-владельца судна ООО "ДВ-Флот" Станислав Мальчевский.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно перестало выходить на связь, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасательного центра, на месте поисков нашли два спасжилета, 2 спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Мне уже звонили родственники. Мы общаемся. На судне было и достаточное количество плотов, и аварийно-спасательного имущества. Все было в достаточном количестве, как это требуют нормы и правила", — рассказал собеседник агентства.

По словам Мальчевского, о компенсациях семьям говорить еще рано, ведь на данный момент идет поисково-спасательная операция, и официальной информации о том, что судно погибло, нет.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".