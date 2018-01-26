Самолет Тихоокеанского флота вылетел на поиски пропавшего судна

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Самолет морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) Ан-26 вылетел на место поисков судна "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту — 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Структуры Тихоокеанского флота, отвечающие за поисково-спасательное обеспечение сил во взаимодействии с Владивостокским морским спасательным координационным центром, с утра 26 января возобновили в Японском море поиск пропавшего рыболовного судна "Восток". В 06.40 мск в назначенный район поиска вылетел самолет морской авиации Тихоокеанского флота Ан-26 с мобильной аварийно-спасательной группой на борту. Летчики в сложных погодных условиях проводят осмотр водной поверхности с высот от 600 до 1 тысячи метров", — сообщил Воскресенский.

По его словам, в территориальном центре управления ТОФ продолжает работу координационный штаб, который ведет мониторинг обстановки и анализирует поступающую информацию.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".