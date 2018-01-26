В Саратовской области задержали подозреваемых в нападении на полицейского

САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Оперативники задержали четырех подозреваемых в нападении на полицейского в Саратовской области, устанавливается местонахождение остальных фигурантов, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.

Ранее в главке сообщили, что двое неизвестных в четверг вечером совершили нападение на сотрудника полиции при проведении оперативных мероприятий в Саратовском районе Саратовской области, личность одного из них была установлена. Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По данным главка, нападению подвергся сотрудник уголовного розыска УМВД по Калуге, после этого в регионе вводился план "Перехват". Как установили в полиции, нападение произошло при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Принятыми мерами розыска сотрудниками ГУМВД, территориальных отделов полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении преступления задержаны четверо предполагаемых участников вооруженного нападения на сотрудника полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные установление местонахождения и задержание остальных подозреваемых", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выезжали руководство регионального главка МВД и оперативных подразделений полиции.