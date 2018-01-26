На Сахалине с семьями моряков с пропавшего судна работают психологи

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Психологи МЧС оказывают помощь жителям Сахалина, чьи родные пропали на судне "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.
"Психологи начали работу с сахалинцами – родными членов экипажа. Обращения уже есть, работа идет, пока по телефону. Если кому-то требуется помощь психолога, могут обратиться на горячую линию приморского главка МЧС, оттуда нам передадут информацию, и наши специалисты перезвонят родным моряков", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".