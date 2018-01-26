На Сахалине с семьями моряков с пропавшего судна работают психологи

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Психологи МЧС оказывают помощь жителям Сахалина, чьи родные пропали на судне "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту 20 человек. По информации спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Психологи начали работу с сахалинцами – родными членов экипажа. Обращения уже есть, работа идет, пока по телефону. Если кому-то требуется помощь психолога, могут обратиться на горячую линию приморского главка МЧС, оттуда нам передадут информацию, и наши специалисты перезвонят родным моряков", — сказал собеседник агентства.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".