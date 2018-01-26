В Хабаровском крае назвали возможную причину пожара, в котором погибли дети

ХАБАРОВСК, 26 янв – РИА Новости. Пожар в частном доме в поселке Менделеево Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, где погибли двое маленьких детей, начался не от растопленной печи — очаг находился на диване в комнате, и причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что 25 января 2018 года в частном деревянном доме в поселке Менделеево произошел пожар. В доме находились двое детей 4-5 лет и мужчина-инвалид, который имеет проблемы с психическим здоровьем. Во время пожара мужчина успел выйти из дома, дети погибли.

Предполагалось, что причиной пожара стала печь, которую растопили взрослые, и ушли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сообщалось также, что во время наводнения 2013 года этот дом попал в зону затопления. Вместе с другими домами в этой местности его признали непригодным для проживания. Всем гражданам предоставили новое жилье. Однако люди не покидают обжитых мест.

"Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю и следственной группой был проведен более детальный осмотр места пожара в частном доме в поселке Менделеево. С помощью специального оборудования обследованы все помещения, в результате чего очаг возгорания был выявлен на диване в комнате", — говорится в сообщении.

Отмечается, что настоящее время рассматриваются несколько возможных причины возгорания, одной из которых могло стать неосторожное обращение с огнём.