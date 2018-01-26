Пропавшее в Японском море судно соответствовало всем нормам безопасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв — РИА Новости. Рыболовецкое судно "Восток", пропавшее накануне в Японском море, соответствовало всем требованиям закона, в том числе и по безопасности, сообщил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий (АРП) Сахалинской области Максим Козлов.
Он рассказал, что компания-судовладелец является членом ассоциации.
"Все наши члены придерживаются норм законодательства, это законопослушные судовладельцы. Конкретно ДФ-флот давно работает на промысле краба, это серьезная компания", — заявил Козлов.
Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области заверил, что если экипажу удалось выбраться на спасательные плоты, то там они смогут находиться довольно долго, потому что спасательные средства имеют запас еды, согревающие гидрокостюмы и медикаменты.