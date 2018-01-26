Район поисков пропавшего в Японском море судна начали мониторить из космоса

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Космический мониторинг района поисков пропавшего судна "Восток" организован в Японском море, сообщает Росрыболовство.
"В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям организована работа оперативных штабов во взаимодействии с Морским спасательным координационным центром (Росморречфлот), Росавиацией, пограничной службы ФСБ России и Минобороны России. Организован космический мониторинг района поиска", — говорится в сообщении.
Отмечается, что глубина в районе поиска – около 3 тысяч метров. По информации судовладельца, после захода в порт Тонхе (Республика Корея) "Восток" без груза на борту шел в район промысла.
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".