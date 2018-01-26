Район поисков пропавшего в Японском море судна начали мониторить из космоса

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Космический мониторинг района поисков пропавшего судна "Восток" организован в Японском море, сообщает Росрыболовство.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого, по данным МЧС, 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту находилось 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям организована работа оперативных штабов во взаимодействии с Морским спасательным координационным центром (Росморречфлот), Росавиацией, пограничной службы ФСБ России и Минобороны России. Организован космический мониторинг района поиска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глубина в районе поиска – около 3 тысяч метров. По информации судовладельца, после захода в порт Тонхе (Республика Корея) "Восток" без груза на борту шел в район промысла.

Как сообщалось ранее, поисково-спасательными работами занимаются 108 человек, восемь единиц техники, из них от МЧС России 44 человека и три единицы техники. Ночью поиски продолжались спасателями и проходящими судами. Проведение поисковых работ осложняются большой волной и сильным ветром.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".