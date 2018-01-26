В Хабаровске осудили трех сутенеров

ХАБАРОВСК, 26 янв – РИА Новости. Суд Индустриального района Хабаровска признал троих местных жителей, которые были сутенерами шестерых девушек, одной из которых было 16 лет, сообщила в пятницу региональная прокуратура.

Суд установил, что житель Хабаровска и два его знакомых в 2015 году организовали в краевом центре интим-фирму. Они привлекли шесть девушек, одной из которых было 16 лет. Мужчины знали о том, что она несовершеннолетняя.

Сутенеры принимали заказы, выступали в роли водителей и охранников девушек, разрешали конфликты с клиентами и конкурентами. Они забирали себе половину полученных девушками денег.

"Суд признал троих хабаровчан виновными в организации занятия проституцией другими лицами, в том числе несовершеннолетней. Один из них приговорен к пяти годам колонии особого режима, второй к трем годам колонии общего режима, третий получил три года условно, с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое из осужденных вину признали частично, не отрицали факта организации занятий проституцией, однако утверждали, что не знали о несовершеннолетии одной из девушек. Третий подсудимый вину признал полностью и дал искренние признания.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.-0-