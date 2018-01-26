На Сахалине из-за циклона оказались обесточены 13 сел

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв – РИА Новости. Тринадцать сел остались без света на Сахалине из-за мощного циклона, который обрушился минувшей ночью преимущественно на центральные и северные районы острова, еще три населенных пункта обесточены частично, сообщила в пятницу пресс-служба "Сахалинэнерго".

"По состоянию на 10.00 (02.00 мск) пятницы обесточены села Поречье, Орлово, Ольшанка, Лесогорское, Тельновское, Надеждино, Бошняково Углегорского района, Ожидаево, Новосибирское Холмского района, Урожайное, Новосёлово Томаринского района, Чир-Унвд и Иркир Тымовского района, а также частично город Углегорск, поселок городского типа Шахтёрск и село Горнозаводск Невельского района", — говорится в сообщении.

На помощь энергетикам из Углегорского района, где продолжается сильная метель, направлены ремонтные бригады из города Южно-Сахалинска. В ликвидации последствий непогоды участвуют 22 ремонтные бригады компании: 78 человек и 27 единиц техники.

В пресс-службе сообщили, что по прогнозам синоптиков, улучшение погоды ожидается только в ночь на субботу. В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром и снегом, произошло четыре отключения линий электропередачи напряжением 35 кВ, а также 34 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

В пятницу на Сахалине продолжают оставаться закрытыми около 15 участков дорог, как на юге острова, так и на севере, по-прежнему не ходят пригородные поезда, закрыта паромная переправа. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме.