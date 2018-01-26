В Японском море авиация возобновила поиски пропавшего судна

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 в пятницу утром вылетел на поиски пропавшего судна "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого, по данным МЧС, был 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту – 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Ночью на месте работало спасательное судно Fesco "Диомид". В четверг днем акваторию облетали два вертолета и самолет Бе-200.

"В 06.00 местного времени летчики отправились на аэродром в Приморье, и Бе-200 уже поднялся в воздух для облета территории, на нем десять спасателей регионального отряда ДВРПСО. Также облет начинает вертолет Ми-8. Планируется, что самолет будет летать в течение дня, он полностью заправлен", — сказал собеседник.

По его словам, накануне Бе-200 облетел площадь 50 на 50 километров, Ми-8 – 35 на 30 километров.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".