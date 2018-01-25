В Чечне восстановили нарушенное электроснабжение

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение почти 70 тысяч потребителей в Чеченской республике после отключения утром для предотвращения аварии на подстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

Утром в четверг для предотвращения аварии на подстанции класса напряжения 110 кВ "Самашки" оперативным персоналом была отключена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ "Плиево – Самашки" (ДЗО ПАО "Россети" ПАО "МРСК Северного Кавкакза"). Позднее по той же причине была отключена 110 кВ "Самашки – ГРП-110" на подстанции "Самашки".

Без электроснабжения оставалось около 69,2 тысячи бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни. Ожидалось, что восстановительные работы завершатся до 17.00 мск 25 января.

"В 16.28 после завершения работ по устранению причин возникновения недопустимых температурных параметров на оборудовании, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — отметили в ведомстве.