Суд взял под стражу жительницу Тульской области, забившую сына до смерти

ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Тульской области, которая после ссоры с мужем забила до смерти годовалого сына, раздражавшего ее своим плачем, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

В одной из квартир города Богородицка 23 января 2018 года обнаружено тело годовалого ребенка с признаками насильственной смерти — многочисленными ушибами тела. Следствием в отношении 39-летней матери возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. По данным СК, 20 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина забила сына до смерти.

"Женщине 24 января предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка, 25 января судом удовлетворено ходатайство следователя Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СКР по Тульской области об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает управление СК.

Как поясняла РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Зинаида Каминская, отец ребенка, ранее судимый, был во время случившегося на работе. По словам Каминской, мужчина поссорился с женой, а женщина после конфликта разозлилась на ребенка, который плакал и не мог успокоиться. По предварительной информации, женщина злоупотребляла спиртными напитками, однако семья на учете как неблагополучная не состояла. Также Каминская рассказала, что убитый мальчик был единственным ребенком обвиняемой.