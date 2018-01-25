Верховный суд Чечни оставил под арестом правозащитника Титиева

ГРОЗНЫЙ, 25 янв — РИА Новости. Верховный суд Чечни оставил под арестом главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Суд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу Оюба Титиева и его адвоката на избрание судом меры пресечения. Шалинский городской суд 11 января заключил Титиева под стражу на два месяца.

"Постановление Шалинского суда в отношении Титиева оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказал судья.

Титиеву, в машине которого 9 января полицейские нашли 180 граммов марихуаны, было официально предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Правозащитнику грозит до десяти лет заключения. Титиев вины не признает и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.