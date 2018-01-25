На Эльбрусе до утра приостановили поиски двух пропавших альпинистов

НАЛЬЧИК, 25 янв — РИА Новости. Спасатели из-за наступления темноты приостановили поиски на Эльбрусе двух альпинистов из Белоруссии, которые уже больше недели не выходят на связь, операцию продолжат утром в пятницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Утром в четверг поступило сообщение, что не зарегистрированная у спасателей группа из двух альпинистов из Белоруссии с 17 января не выходит на связь. На поиски спортсменов на восточный склон Эльбруса выдвинулась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В 18.15 мск поисковая операция приостановлена в связи с наступлением темноты, ее планируется возобновить завтра утром. Будет расширен район поиска и количество задействованных в работах спасателей", — сказал Беров.