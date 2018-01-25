В Воронеже полицейскому вынесли приговор за избиение двоих автомобилистов

ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии инспектора ДПС, который в центре города на проезжей части избил двух братьев-автомобилистов из-за якобы похищенного колеса, сообщает в четверг прокуратура области.

"Сегодня, 25 января 2018 года, Центральным районным судом Воронежа вынесен обвинительный приговор инспектору дорожно-патрульной службы взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Воронежу 34-летнему Алексею Звягинцеву", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как установил суд, в июле 2015 года на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская в Воронеже Звягинцев, находясь при исполнении обязанностей, остановил автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого был 22-летний водитель.

"Сотрудник полиции, не представляясь и не сообщая причину остановки, заметив, что на заднем сидении указанного транспортного средства находится автомобильное колесо, конструктивно не подходящее к автомобилю ВАЗ 21099, поинтересовался у водителя его происхождением, сделав необоснованное предположение о том, что оно похищено", — сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в ответ водитель пояснил, что колесо принадлежит его брату, и он уже везет документы на автомобиль, с которого оно было снято. Через некоторое время на перекресток подъехал 33-летний брат водителя, предоставил необходимые документы и стал перекладывать колесо из одной машины в другую.

"Тогда Звягинцев беспричинно применил насилие к братьям, избив их, и причинив 33-летнему потерпевшему тяжкий вред здоровью, повлекший обезображивание лица", — сообщает прокуратура.

По ее информации, подсудимый свою вину не признал.

"Звягинцеву назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года", — информирует надзорное ведомство.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.