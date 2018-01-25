СК сообщил результаты экспертизы мумии, найденной у пенсионерки в Подольске

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Брат пенсионерки из Подольска, мумифицированное тело которого женщина хранила в своей квартире, умер более трех лет назад своей смертью, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Подмосковный главк СК сообщил в среду, что в квартире в Подольске обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина пояснила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Пенсионерка сказала, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение. Женщину госпитализирована в психбольницу.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила более трех лет назад и не носит криминальный характер", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что экспертиза тела женщины продолжается.

По предварительным данным следователей, две сестры и брат проживали в этой квартире с 1980-х годов.