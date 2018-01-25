МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Пропавшее в Японском море российское рыболовецкое судно "Восток", по состоянию на вечер четверга, не найдено. Спасатели будут продолжать поиски моряков всю ночь, в операции задействованы три морских и два воздушных судна.

С воздуха, с суши и с моря

Информация о том, что рыболовное судно "Восток" не выходит на связь в Японском море на Дальнем Востоке после срабатывания аварийного радиобуя, появилась в четверг рано утром. Правительство Сахалинской области сообщило, что на борту судна находился 21 человек. Среди членов экипажа, по предварительной информации, 13 жителей Сахалинской области, а также уроженцы Приморского края, Челябинской и Свердловской областей, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана. Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что на судне находится 20 человек, а спасатели – что экипаж судна состоит только из россиян.

По данным ГУМЧС по Приморью, радиобуй сработал в 200 километрах южнее мыса Гамова. Спасатели пытались связаться с судном, но безуспешно. К месту предполагаемой аварии был направлен сторожевой пограничный корабль береговой охраны. Утром в район поисков из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и самолет-амфибия МЧС Бе-200. К поискам также подключились поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ). В территориальном центре управления флота был развернут координационный штаб.

"Командование флота с учетом сложных погодных условий и ледовой обстановки, которые ограничивают действия поисково-спасательных судов, приняло решение о подключению к операции самолета Ан-26 морской авиации ТОФ с группой спасателей на борту. Самолет находится в готовности к немедленному вылету в район поиска. В настоящий момент в операции принимает участие вертолет Ми-8 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа", — сказал РИА Новости утром представитель ТОФ.

С самого начала спасательная операция осложнялся неблагоприятными погодными условиями. Как сообщил РИА Новости дежурный синоптик Примгидромета, поверхностная температура воды в районе поисков не превышает нуля градусов.

"Сейчас у нас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкий температурный фон и сильный ветер создает такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Вот что опасно", — рассказал собеседник.

Пресс-секретарь Примгиродмета Виктор Чулков добавил, что в районе поисково-спасательной операции скорость ветра составляет 15-20 метров в секунду, штормовая погода сохранится сутки.

Искать, пока не найдем

Вскоре после начала спасательной операции теплоход "Диомид", подошедший на место поисков судна "Восток" в Японском море, нашел швартовую бухту, буй, бытовой мусор и два спасательных жилета.

"Сейчас на место вылетел Бе-200 для расширения района поисков. Ми-8 работает на месте, пока с воздуха ничего, кроме бытового мусора, не нашел. Но пока утверждать, что найденное – с "Востока", преждевременно. Также радиобуй прослушивается, сигнал бедствия проходит", — рассказал РИА Новости около 6.00 мск представитель Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Однако уже через час представитель морского координационно-спасательного центра Владивосток сообщил, что центр перестал принимать сигналы аварийного буя, поданные, предположительно, с пропавшего судна.

"Пока в районе поисков ничего больше не нашли, но работа продолжается. Осматривают район судно "Диомид", два вертолета, вылетел самолет Бе-200, идет многофункциональное спасательное судно. Сигнал радиобуя мы уже не принимаем, он не проходит", — сказал он РИА Новости, уточнив, что видимость в районе поисков переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды – плюс 1 градус, высота волны – 3,5 метра.

"Будем искать судно и экипаж, пока не найдем. Шанс на спасение всегда есть", — добавил он.

Возбуждено дело

Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева сообщила, что сигнал аварийного радиобуя поступил в среду в 21.32 мск.

Следователи по факту потери связи с рыболовецким судном утром начали проверку по части 1 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Позже СК возбудил уголовное дело части 3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Дальневосточная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ со своей стороны начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийным случаем с рыболовным судном.

После ремонта

Заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом сообщил РИА Новости, что пропавшее судно шло на Сахалин после ремонта.

"Судовладелец входит в крупный холдинг, суда добывают краба. Они следят за флотом, обновляют его. Судно "Восток" шло из Южной Кори после ремонта", — сказал Ом, отметив, что в данный момент речи о гибели экипажа не идет – только о потере связи с судном.

Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, рыболовное судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот" (город Невельск Сахалинской области), совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область).

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, судно было построено в Корее в 1985 году, ходит под российским флагом.

Поиски продолжат и ночью

По состоянию на вечер четверга, судно и рыбаки обнаружены не были. Начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что поиски моряков будут продолжаться всю ночь.

"На место прибыло спасательное судно, оно взяло на себя командование поисками. Также на месте работает судно Fesco. Они будут продолжать поиски всю ночь, утром присоединится авиация", — сказал собеседник, уточнив, что самолет Бе-200 на сегодня закончил облет территории и ничего не нашел.

По данным ГУМЧС по Приморью, к поисково-спасательным работам привлечено 102 человека, семь единиц техники, из них от МЧС России 32 человека и две единицы техники. За сутки группировкой обследовано более 4 тысяч квадратных километров водной акватории.

Дежурят медики

МЧС по Приморскому краю сообщило, что в ближайшем от места происшествия населенном пункте – в поселке Славянка Хасанского района — дежурят бригады медицинских работников, готовых к оказанию первой медицинской помощи возможным пострадавшим.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил организовать психологическую поддержку для родственников членов экипажа пропавшего судна, проживающих в Сахалинской области. В главном управлении МЧС России по Приморскому краю организован телефон "горячей линии".

Власти Приморья со своей стороны выразили готовность при необходимости оказать помощь семьям рыбаков с пропавшего судна.

"Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко обсудил вопрос взаимодействия с главой Сахалина Олегом Кожемяко. Договорились, что оба региона будут оказывать всевозможную помощь, если она будет нужна. В том числе в случае необходимости разместят во Владивостоке сахалинских родственников моряков", — сказал РИА Новости представитель администрации края. По его словам, по этому вопросу можно будет обратиться через горячую линию.

Шансы велики

Правительство Сахалинской области, 13 жители которой находятся в составе экипажа пропавшего судна, утром заявило, что шансы на благоприятный исход велики, и призвало не делать преждевременных выводов.

"Поступила информация, что проходящее мимо района поисков судно "Диомид" обнаружило мусор и рыбацкий буй. Однако чуть позже она не подтвердилась. Мы связались с руководством судовладельца. По их сведениям, была обнаружена пустая бочка, которую ошибочно приняли за буй. Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными. Необходимо дождаться результатов поисковой операции. Специалисты отмечают, что "Восток" находится в районе с оживленным судоходством, поэтому шансы на благоприятный исход высоки", — сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.

Позже представитель морского координационного спасцентра Владивостока сообщил РИА Новости, что на месте был найден обычный рыболовецкий, не аварийный, буй и два спасательных жилета.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков вечером сообщил журналистам в Москве, что метеоусловия осложняют поисковую операцию.

"В настоящее время осуществляется крупномасштабная поисковая операция, работает вся группировка судов, которая находится в этом районе, осуществляя визуальный контроль водной поверхности… Работает авиация МЧС России, организовано взаимодействие всех служб", — сказал Пучков.

При этом глава МЧС уверен, что экипаж жив. "Мы уверены, что экипаж жив. Для нас, спасателей, все живы", — сказал он.