МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Пропавшее в Японском море российское рыболовецкое судно "Восток", по состоянию на вечер четверга, не найдено. Спасатели будут продолжать поиски моряков всю ночь, в операции задействованы три морских и два воздушных судна.
С воздуха, с суши и с моря
По данным ГУМЧС по Приморью, радиобуй сработал в 200 километрах южнее мыса Гамова. Спасатели пытались связаться с судном, но безуспешно. К месту предполагаемой аварии был направлен сторожевой пограничный корабль береговой охраны. Утром в район поисков из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и самолет-амфибия МЧС Бе-200. К поискам также подключились поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ). В территориальном центре управления флота был развернут координационный штаб.
С самого начала спасательная операция осложнялся неблагоприятными погодными условиями. Как сообщил РИА Новости дежурный синоптик Примгидромета, поверхностная температура воды в районе поисков не превышает нуля градусов.
"Сейчас у нас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкий температурный фон и сильный ветер создает такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Вот что опасно", — рассказал собеседник.
Пресс-секретарь Примгиродмета Виктор Чулков добавил, что в районе поисково-спасательной операции скорость ветра составляет 15-20 метров в секунду, штормовая погода сохранится сутки.
Искать, пока не найдем
Вскоре после начала спасательной операции теплоход "Диомид", подошедший на место поисков судна "Восток" в Японском море, нашел швартовую бухту, буй, бытовой мусор и два спасательных жилета.
Однако уже через час представитель морского координационно-спасательного центра Владивосток сообщил, что центр перестал принимать сигналы аварийного буя, поданные, предположительно, с пропавшего судна.
"Пока в районе поисков ничего больше не нашли, но работа продолжается. Осматривают район судно "Диомид", два вертолета, вылетел самолет Бе-200, идет многофункциональное спасательное судно. Сигнал радиобуя мы уже не принимаем, он не проходит", — сказал он РИА Новости, уточнив, что видимость в районе поисков переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды – плюс 1 градус, высота волны – 3,5 метра.
"Будем искать судно и экипаж, пока не найдем. Шанс на спасение всегда есть", — добавил он.
Возбуждено дело
Следователи по факту потери связи с рыболовецким судном утром начали проверку по части 1 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Позже СК возбудил уголовное дело части 3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Дальневосточная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ со своей стороны начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийным случаем с рыболовным судном.
После ремонта
"Судовладелец входит в крупный холдинг, суда добывают краба. Они следят за флотом, обновляют его. Судно "Восток" шло из Южной Кори после ремонта", — сказал Ом, отметив, что в данный момент речи о гибели экипажа не идет – только о потере связи с судном.
Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, рыболовное судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот" (город Невельск Сахалинской области), совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область).
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, судно было построено в Корее в 1985 году, ходит под российским флагом.
Поиски продолжат и ночью
"На место прибыло спасательное судно, оно взяло на себя командование поисками. Также на месте работает судно Fesco. Они будут продолжать поиски всю ночь, утром присоединится авиация", — сказал собеседник, уточнив, что самолет Бе-200 на сегодня закончил облет территории и ничего не нашел.
По данным ГУМЧС по Приморью, к поисково-спасательным работам привлечено 102 человека, семь единиц техники, из них от МЧС России 32 человека и две единицы техники. За сутки группировкой обследовано более 4 тысяч квадратных километров водной акватории.
Дежурят медики
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил организовать психологическую поддержку для родственников членов экипажа пропавшего судна, проживающих в Сахалинской области. В главном управлении МЧС России по Приморскому краю организован телефон "горячей линии".
Власти Приморья со своей стороны выразили готовность при необходимости оказать помощь семьям рыбаков с пропавшего судна.
"Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко обсудил вопрос взаимодействия с главой Сахалина Олегом Кожемяко. Договорились, что оба региона будут оказывать всевозможную помощь, если она будет нужна. В том числе в случае необходимости разместят во Владивостоке сахалинских родственников моряков", — сказал РИА Новости представитель администрации края. По его словам, по этому вопросу можно будет обратиться через горячую линию.
Шансы велики
Правительство Сахалинской области, 13 жители которой находятся в составе экипажа пропавшего судна, утром заявило, что шансы на благоприятный исход велики, и призвало не делать преждевременных выводов.
Позже представитель морского координационного спасцентра Владивостока сообщил РИА Новости, что на месте был найден обычный рыболовецкий, не аварийный, буй и два спасательных жилета.
Глава МЧС РФ Владимир Пучков вечером сообщил журналистам в Москве, что метеоусловия осложняют поисковую операцию.
"В настоящее время осуществляется крупномасштабная поисковая операция, работает вся группировка судов, которая находится в этом районе, осуществляя визуальный контроль водной поверхности… Работает авиация МЧС России, организовано взаимодействие всех служб", — сказал Пучков.
При этом глава МЧС уверен, что экипаж жив. "Мы уверены, что экипаж жив. Для нас, спасателей, все живы", — сказал он.