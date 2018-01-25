Прокуратура проверит школу в Самаре, куда школьник пронес оружие

НИЖНИЙ НОВГОРОД/САРАТОВ, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Самарской области проверит обеспечение безопасности и даст оценку действиям должностных лиц учебного заведения, куда один из учащихся пронес пневматическое оружие и дымовые шашки, сообщает в четверг надзорное ведомство.

Ранее областной главк МВД сообщил, что утром в четверг учащийся самарской школы 2002 года рождения пронес в здание учебного заведения на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Пострадавших нет. По факту инцидента полиция проводит проверку.

"Прокуратурой Самарской области организована проверка исполнения действующего законодательства о профилактике предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечения безопасности образовательного учреждения… По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию деятельности учебного заведения", — говорится в сообщении.

В минобразовании Самарской области в свою очередь сообщили, что проводят проверку в связи со случившемся. "Мы изучаем ситуацию", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования Самарской области Алексей Ливенцев.

Он уточнил, что школа №46 с сентября прошлого года временно размещается в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, поскольку в здании школы в одном из кабинетов первого этажа обрушился потолок и оно закрыто на ремонт.