В Петербурге арестовали предполагаемого анархиста-террориста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Анархист Виктор Филинков, подозреваемый в терроризме, арестован в Петербурге на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фабула обвинения не уточняется. Известно лишь, что "Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".

Решение о заключении под стражу вынес Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Следствие ведет региональное управление ФСБ РФ.

Филинков "признал имеющиеся в отношении него подозрения", сообщается в пресс-релизе. Другие детали не сообщаются.