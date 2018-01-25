В Самаре рассказали о состоянии подростка, принесшего оружие в школу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв – РИА Новости. Подросток, пронесший в школу в Самаре пневматическое оружие и дымовые шашки, находился в тяжелом психологическом состоянии, и возможно, пытался таким образом привлечь внимание к своим проблемам, сообщили в департаменте образования администрации Самары.

Ранее областной главк МВД сообщил, что утром в четверг учащийся самарской школы 2002 года рождения пронес в здание учебного заведения на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Пострадавших нет. По факту инцидента полиция проводит проверку.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования Самарской области Алексей Ливенцев, школа №46 с сентября прошлого года временно размещается в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, поскольку в здании школы в одном из кабинетов первого этажа обрушился потолок и оно закрыто на ремонт.

"В ходе инцидента, произошедшего 25 января в здании ГАОУ СО "Самарский колледж сервиса производственного оборудования", никто не пострадал. Подросток, пронесший в здание учебного заведения пневматические винтовки, находился в тяжелом психологическом состоянии и этим поступком, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам… В настоящее время для подростка организовано индивидуальное психологическое сопровождение", — говорится в сообщении.

Заместитель главы городского округа Самара – руководитель департамента образования администрации Самары Лилия Галузина считает, что в этом случае нельзя проводить параллель с событиями в школах в Перми и Улан-Удэ. "По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ", — отметила она.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.