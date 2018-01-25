В Омской области арестовали обвиняемого в гибели пятерых детей при пожаре

НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Суд в Омской области по ходатайству следствия заключил под стражу по обвинению в гибели пятерых детей на пожаре в селе Седельниково 39-летнего оператора автогазозаправочной станции, заправившего взорвавшийся в доме баллон, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

По предварительным данным СК, пожар произошел 22 января в доме, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми. Пять детей — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет — погибли. Приемная мать госпитализирована с ожогами около 50% поверхности тела. Двое других детей и их приемный отец 1963 года рождения не пострадали.

"Сегодня судом было удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому Евгению Сердюкову меры пресечения в виде заключения под стражу. Во время допроса следователем и в суде он вину не признал", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что 39-летний оператор автогазозаправочной станции заправил 12-литровый газовый баллон с грубым нарушением установленных норм безопасности, что через три часа привело к детонации газового баллона. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц".

"В ходе осмотров места происшествия изъяты элементы газового баллона и другие вещественные доказательства, проведены обыски и выемки на автозаправочной станции и в помещении органов опеки и попечительства. По предварительным данным пожарно-технической экспертизы, причиной пожара стала детонация газового баллона", — сообщили в СУСК.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти детей стало острое отравление угарным газом. Следователи продолжают устанавливать других причастных к преступлению.

По данным СК, утром 22 января 56-летний отец семерых приемных детей из села Седельниково заправил на АГЗС, принадлежащей индивидуальному предпринимателю – депутату Тарского муниципального Совета, 12-литровый газовый баллон газовоздушной смесью, после чего занес баллон в кочегарку своего двухэтажного жилого дома. Через несколько часов произошла детонация газового баллона с воспламенением газовоздушной смеси и обширным пожаром, во время которого погибли находившиеся на втором этаже дети.