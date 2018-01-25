На Урале будут судить боевика из Сирии за разбои на 20 миллионов рублей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Участника незаконного вооруженного формирования в Сирии и его сообщника будут судить за серию разбойных нападений и ограблений на сумму около 20 миллионов рублей на Урале, сообщает Генеральная прокуратура РФ в четверг.

По версии следствия, один из обвиняемых в декабре 2014 года приехал в Сирию и вступил в незаконное вооруженное формирование "Джейш-аль Мухаджрин валь-Ансар". До марта 2015 года мужчина обучался в тренировочном лагере боевиков для участия в террористической деятельности.

Как указано в сообщении надзорного ведомства, в 2013-2015 годах они совершали ограбления вместе с другими соучастниками на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Так, подельник боевика участвовал в нападении на сторожа поликлиники в Тюмени, похитив более 8,5 миллиона рублей из банкомата. После этого мужчина украл у сотрудницы ювелирного магазина в Свердловской области товары стоимостью 4,8 миллиона рублей, а позднее участвовал в нападении на ювелирный магазин в Курганской области, завладев украшениями стоимостью более 6,9 миллиона рублей.

Вместе со своим приятелем-боевиком и другими подельниками в сентябре 2015 года мужчина в Екатеринбурге ограбил менеджера фирмы на 10 миллионов рублей. Соучастники хотели в том же сентябре напасть на предпринимательницу в Свердловской области, но не реализовали свой умысел "по независящим от них причинам".

Также в августе 2016 года бывший сирийский боевик купил и хранил более 10 граммов синтетических наркотиков. Его сообщник незаконно хранил и перевозил обрез охотничьего ружья.

Двоих подозреваемых суд заключил под стражу. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они обвиняются по статьям УК РФ "Грабеж", "Разбой", "Приготовление к разбойному нападению", "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц", "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств".

"После утверждения обвинительного заключения данное уголовное дело направлено для рассмотрения по существу по подсудности в Приволжский окружной военный суд", — говорится в сообщении надзорного ведомства.