В Росгвардии рассказали о семье вооруженного самарского школьника

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Девятиклассник, который пронес в одну из школ Самары пневматические ружья и дымовые шашки, учится в благополучной школе, сам он из "приличной семьи", заявил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Раннее местная полиция сообщила о том, что учащийся самарской школы пронес в здание учебного заведения на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал.

"Надо сказать, что школа №46 достаточно благополучна, она находится в хорошем районе города. И сам юноша — из приличной полной семьи. Также проживает в хорошем районе", — сказал Хинштейн.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.