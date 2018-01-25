В Самаре изучают инцидент с учеником, который пронес в школу оружие

САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области изучает информацию об инциденте в школе, где ученик принес пневматическое оружие и дымовые факелы, сообщила РИА Новости ответственный секретарь комиссии Светлана Топорова.
Ранее областной главк МВД сообщил, что утром в четверг учащийся самарской школы 2002 года рождения пронес в здание учебного заведения на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Пострадавших нет. По факту инцидента полиция проводит проверку.
"Сейчас председатель нашей региональной межведомственной комиссии Александр Петрович Нефедов информацию получил, он уже в курсе, и мы ждем от него указаний, какие будут", — сказала Топорова.
Она не исключила, что этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном заседании областной межведомственной комиссии делам несовершеннолетних.
Топорова уточнила, что помимо региональной комиссии изучением инцидента в школе занимается районная комиссия. "У нас есть комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района (Самары), которая также вплотную занимается и рассматривает данную информацию", — отметила собеседница агентства.