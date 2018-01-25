Пострадавший при повреждении трубопровода в Москве получил ожоги 40% тела

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пострадавший при повреждении трубопровода горячего водоснабжения в районе Гольяново на востоке Москвы получил ожоги 40% тела, сообщили РИА Новости в управе района.

Ранее в пресс-службе департамента ЖКХ столицы сообщили, что в 6.24 поступило сообщение о повреждении трубопровода по адресу: улица Хабаровская, дом 4, строение 2. На место оперативно выехали бригады ПАО "МОЭК", которые установили повреждение на трубопроводе потребителя, не находящемся на балансе предприятия. Владелец гаража решил войти внутрь, в результате чего получил травму.

"Пострадавший получил ожоги 40% тела — по пояс", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что водоснабжение жилых домов в результате инцидента не нарушено. По ее словам, в данный момент на месте находится глава управы, работы продолжаются.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ПАО "МОЭК", она не является ни собственником, ни эксплуатирующей организацией данного объекта.

"Собственники и лица, осуществляющие эксплуатацию теплоснабжающих объектов, вправе обращаться в любую специализированную организацию для выполнения таких работ на договорной основе", — отмечает пресс-служба.